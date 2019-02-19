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*”نظرت إلى هاتفي هذا الصباح وأدركت بأن الأمير ‎محمد بن سلمان لو ترشح للانتخابات هنا في باكستان لحصل على أصوات أعلى مني”*

*القائل:*

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو رئيس الوزراء الباكستاني لو ترشح محمد بن سلمان هذا ما سيحدث ؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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