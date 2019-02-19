النائب العام المصري يستقبل الشيخ المعجب والوفد المشارك في مؤتمر مواجهة الإرهاب

استقبل النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي زيارة الشيخ المعجب والوفد المرافق إلى القاهرة، تلبية لدعوة من المستشار نبيل صادق للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يهدف لـ«تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، وتنظمه النيابة العامة المصرية بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال الفترة من 19-21 من فبراير2019م.

وافتتح النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم، فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بمشاركة ٤١ دولة ومنظمة دولية من مختلف أنحاء العالم.

ويسعى المؤتمر للتواصل والترابط بين دول العالم، لدعم سبل التعاون الدولي لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويتم من خلاله تبادل الرؤى والآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.