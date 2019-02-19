تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المصري «أنور البنا» بتبوك

بعد محاولته تهريب حبوب محظورة بالمنطقة..
نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا في المصري، أنور السيد عبدالمحسن البنا، بعد محاولته تهريب حبوب محظورة بمنطقة تبوك.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني المذكور، خلال قيامه بتهريبه كمية من الحبوب المحظورة.
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صكّ شرعيّ يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا.
وبينما تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، فقد تم تنفيذ الحكم، اليوم، في منطقة تبوك.
وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، وحذّرت -في الوقت نفسه- كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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