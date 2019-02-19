السعودية اليوم / الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل مدير جامعة حائل



حائل 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم الذي سلم سموه نسخة من الخطة الاستراتيجية للجامعة .

وفي مستهل اللقاء أكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن أهمية أن تستمر الجامعة في مسيرتها في تقديم المعرفة وانتاج البحث العلمي وخدمة المجتمع .

ثم قدم معالي مدير جامعة حائل عرضاً موجزاً عن استراتيجية الجامعة وموجهاتها والمراحل التي مرت بها .

حضر اللقاء وكلاء الجامعة وعدد من المختصين .

// انتهـى //

16:16ت م

0215



حائل 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم الذي سلم سموه نسخة من الخطة الاستراتيجية للجامعة .وفي مستهل اللقاء أكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن أهمية أن تستمر الجامعة في مسيرتها في تقديم المعرفة وانتاج البحث العلمي وخدمة المجتمع .ثم قدم معالي مدير جامعة حائل عرضاً موجزاً عن استراتيجية الجامعة وموجهاتها والمراحل التي مرت بها .حضر اللقاء وكلاء الجامعة وعدد من المختصين .// انتهـى //16:16ت م0215

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