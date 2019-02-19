السعودية اليوم / جامعة لبنانية أمريكية في بيروت تتبنى تعليم 13 طالبًا فلسطينيًا من الضفة الغربية وغزة



بيروت 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

تبنت الجامعة اللبنانية ـ الأميركية في لبنان تعليم 13 طالبًا فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لحين التخرج بعدما أوقفت "مبادرة الشراكة للشرق الأوسط ـ قادة الغد (ميبي تي . أل) " الأميركية تمويل دراستهم.

وصرح رئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) الدكتور جوزف جبرا اليوم عن حل للطلاب الفلسطينيين، وهم من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بما يسمح لهم بمتابعة دراستهم الجامعية إلى حين التخرج بعد ثلاث سنوات.

وأوضح جبرا أن الجامعة فور تبلغها القرار الأمريكي بالتوقف عن تغطية نفقات تعليم الطلاب الفلسطينيين بادرت إلى التعهد بتغطية نفقات تعليمهم حتى نهاية فصل الربيع 2019م الدراسي الجامعي وعمدت في موازاة ذلك إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية تتيح لهؤلاء الطلاب الدراسة في الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) حتى التخرج وهذا ما أنجزته الجامعة ونجحت في تأمين التمويل الكامل للطلاب الثلاثة عشر تخفيفًا للمعاناة التي يعيشها الطلاب الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

// انتهى //

16:02ت م

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بيروت 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واستبنت الجامعة اللبنانية ـ الأميركية في لبنان تعليم 13 طالبًا فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لحين التخرج بعدما أوقفت "مبادرة الشراكة للشرق الأوسط ـ قادة الغد (ميبي تي . أل) " الأميركية تمويل دراستهم.وصرح رئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) الدكتور جوزف جبرا اليوم عن حل للطلاب الفلسطينيين، وهم من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بما يسمح لهم بمتابعة دراستهم الجامعية إلى حين التخرج بعد ثلاث سنوات.وأوضح جبرا أن الجامعة فور تبلغها القرار الأمريكي بالتوقف عن تغطية نفقات تعليم الطلاب الفلسطينيين بادرت إلى التعهد بتغطية نفقات تعليمهم حتى نهاية فصل الربيع 2019م الدراسي الجامعي وعمدت في موازاة ذلك إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية تتيح لهؤلاء الطلاب الدراسة في الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) حتى التخرج وهذا ما أنجزته الجامعة ونجحت في تأمين التمويل الكامل للطلاب الثلاثة عشر تخفيفًا للمعاناة التي يعيشها الطلاب الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //16:02ت م0204

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