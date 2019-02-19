السعودية اليوم / شرطة الإحتلال تعتقل ثلاث نساء مقدسيات



القدس المحتلة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، اليوم ثلاث نساء أثناء خروجهن من المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، إن الاحتلال اعتقل كلا من: سماح محاميد، وإسلام مناصرة، وأم طارق داعور من سكان أراضي الـ48، عقب خروجهن من إحدى بوابات الأقصى.

// انتهى //

16:01ت م

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القدس المحتلة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، اليوم ثلاث نساء أثناء خروجهن من المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، إن الاحتلال اعتقل كلا من: سماح محاميد، وإسلام مناصرة، وأم طارق داعور من سكان أراضي الـ48، عقب خروجهن من إحدى بوابات الأقصى.// انتهى //16:01ت م0202

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