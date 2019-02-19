شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مرشد سياحي في تبوك لحضور المنتدى السعودي للمرشدين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تستعد منطقة تبوك، غداً الأربعاء، لإنطلاق المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين، الذي تنظمه الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، بمشاركة 300 مرشد سياحي ومنظمي الرحلات السياحية من أنحاء المملكة كافة، بالإضافة إلى مشاركة مرشدين ومرشدات سياحيين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وسيتمكن المشاركون في المنتدى الذي يأتي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرشدين السياحيين، من زيارة المواقع ذات الجذب السياحي في منطقة تبوك؛ حيث تم تحديد 14 مساراً سياحياً بالمنطقة.

قلعة تبوك

وتبدأ المواقع بـ"قلعة تبوك" التي تعتبر مساراً هاماً للسياحة داخل مدينة تبوك؛ لما لها من أهمية تاريخية ارتبطت بالغزوة الخالدة لنبي الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.. تجاورها "عين السكر" التي كانت تجود بالماء حتى عهد قريب.. ويقابلها المسجد الأثري الذي يقال إن الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه بناه في الموقع الذي صلى فيه النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن ثم جُدد بناؤه في عهد الدولة العثمانية، ثم شُيّد بطرازه الحالي عام 1393 بأمر من الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

سكة الحديد:

تستقبل "سكة الحديد" المرشدين والمرشدات بتاريخها العريق وأهميتها السياحية، التي تكمن في طريقة بنائها الفريدة التي تقع على مساحة 80 ألف متر مربع، وتضم متحف تبوك الإقليمي، الذي قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتدشينه إبان زيارته مؤخراً لمنطقة تبوك بقيمة إجمالية تجاوزت 62 مليون ريال، إضافة إلى المباني المشيدة في خط مستقيم موازٍ لمسار السكة، واحتوائها على مستودعات للقاطرات.

قلعة الملك عبدالعزيز بضباء:

وينتقل الوفد إلى محافظة ضباء؛ للاطلاع على أهم مساراتها السياحية التي تكمن في قلعة الملك عبدالعزيز إحدى أهم القلاع في منطقة تبوك، وواحدة من الشواهد التاريخية على مرحلة التأسيس الأولى للمملكة العربية السعودية على يد المغفور له -بمشيئة الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي أمر بإنشائها سنة 1352هـ وجعلها مركزاً لإمارة المنطقة آن ذاك.

مرفأ ضباء البحري:

وبالقرب من قلعة الملك عبدالعزيز، يقع "مرفأ ضباء البحري"، الذي يُعد هو الآخر من أقدم الموانئ والمعالم التاريخية في المملكة، والواقع على ساحل البحر الأحمر؛ حيث كان يستقبل قديماً الحجاج عن طريق "رصيف" صغير مصنوع من الخشب للقطائر الشراعية المسماة بـ"الدهو"؛ لإنزال حمولتها في "المرسى" الكائن في "السقالة" بـ"الكراع"، وكان يعمل على الخط عدد كبير من هذه القطارات بين مينائيْ "ضباء" و"السويس" في مصر، ويُعد المرفأ واحداً من أهم المسارات السياحية بمنطقة تبوك.