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شكرا لقرائتكم النائب العام يبحث مع نظيره المصري مواجهة الإرهاب وغسل الأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القاهرة
استقبل النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك تلبية لدعوة من المستشار نبيل صادق للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعين العامين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المزمع عقده في الفترة من 19-21 فبراير الجاري.
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