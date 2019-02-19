الان تتابع تنفيذ حُكم القتل تعزيرا في مهرب كمية من الحبوب المحظورة بمنطقة الجوف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف, فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، بفضل من الله تم القبض على المدعو وائل جمال عبدالقادر علي -أردني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ وائل جمال علي، اليوم الثلاثاء 14 / 6 / 1440هـ في منطقة الجوف.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع, وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم, وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك, بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل.