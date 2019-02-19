إدانة سعودية لانفجار «الدرب الأحمر» بالقاهرة

عبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، والذي خلّف عددًا من القتلى والجرحى.

وجدّد المصدر رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مقدّمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

إلى ذلك، قال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (بحسب رويترز)، إن ثلاثة من رجال الشرطة المصرية قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في القاهرة مساء أمس (الإثنين)، وأسفر أيضًا عن مقتل إرهابي.

وقال المصدر، إن ضابطًا برتبة مقدّم توفّي متأثرًا بإصابته، في الانفجار الذي وقع في حي الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر، عند محاولة القبض على إرهابي تطارده الشرطة.

وكان الانفجار قد أسفر -وقت وقوعه- عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ثلاثة ضباط وثلاثة مدنيين أحدهم طالب تايلاندي.

وقالت وزارة الداخلية -في بيان بعد الانفجار- إن قوة أمنية كانت تطارد إرهابيًّا في إطار البحث عن مرتكب انفجار وقع في الجيزة يوم الجمعة.

وأضاف البيان أنه عند إلقاء القبض على الرجل، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مقتل الإرهابي.

واستشهد في العملية أمين شرطة من قطاع الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ثلاثة ضباط أحدهم من الأمن الوطني، والآخر من مباحث القاهرة، وضابط في الأمن العامّ.

وقال المصدر الأمني، اليوم الثلاثاء، إن الضابط الذي توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته ينتمي إلى الأمن الوطني، وقال التلفزيون الرسمي، إن الإرهابي الذي كانت تطارده الشرطة يدعى الحسن عبدالله.

وكان انفجار يوم الجمعة قد وقع لدى تفكيك عبوة ناسفة بدائية الصنع عثر عليها قرب دورية أمنية، وأسفر عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين بجروح طفيفة.