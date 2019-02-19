«الشورى» يطالب «العمل» باستحداث وكالة حماية اجتماعية ومراقبة قنوات التوظيف

طالب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستحداث وكالة للحماية الاجتماعية، ومراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها.

خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، طالب المجلس الوزارة بتحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي، عبر رفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية، وتضمين تقاريرها القادمة، ما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات واضحة.

ودعا المجلس وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير استراتيجيتها بما يحقق احتياجات سوق العمل، وتضمين تقاريرها القادمة تفصيلًا لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة البطالة.

وحثّ المجلس الوزارة على توسيع مبادراتها لرعاية الأيتام، لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية، بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع.

وفي السياق نفسه، طالب المجلس الوزارة بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.

وأكّد المجلس ضرورة تقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة، وتحديد ما تبنّته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات وقياس العائد مقارنة بالتكلفة.

وفي سياق آخر، ناقش مجلس الشورى مشروع نظام التوثيق المكون من 57 مادة، ويهدف إلى تسهيل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين.

ووافق المجلس على التمديد لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل نظام المقيمين وإعادة تشكيل المجلس تبعًا لذلك.

وكان المجلس قد وافق -في بداية الجلسة- على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية القمر المتحدة في مجال خدمات النقل الجوي، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال خدمات النقل الجوي.

ووافق المجلس أيضًا، على مشروع اتفاقية في مجال الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا.