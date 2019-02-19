السعودية اليوم / الكشف عن مخبأ للأسلحة والقبض على إرهابيين وإيقاف مهاجرين بالجزائر



الجزائر 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة بمحافظة تمنراست الحدودية جنوب البلاد يحوي رشاشاً من نوع ديكتاريوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية وثماني قذائف و 20 قنبلة FLG و12 صمّامًا وكمية من الذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها بمدن تيسمسيلت والجزائر العاصمة والبليدة، قبضت على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، لافتًا النظر إلى أن عناصر أخرى من الجيش دمرت خمسة مخابئ للإرهابيين بعد كشفها بمنطقة عين النسور بمحافظة عين الدفلى.

وأشار البيان من جهة أخرى، إلى أن عناصر مشتركة من الأمن وحرس الحدود بمدن تيارت وبسكرة وعين قزام أوقفت 17 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

// انتهى //

15:32ت م

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الجزائر 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسكشف الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة بمحافظة تمنراست الحدودية جنوب البلاد يحوي رشاشاً من نوع ديكتاريوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية وثماني قذائف و 20 قنبلة FLG و12 صمّامًا وكمية من الذخيرة.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها بمدن تيسمسيلت والجزائر العاصمة والبليدة، قبضت على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، لافتًا النظر إلى أن عناصر أخرى من الجيش دمرت خمسة مخابئ للإرهابيين بعد كشفها بمنطقة عين النسور بمحافظة عين الدفلى.وأشار البيان من جهة أخرى، إلى أن عناصر مشتركة من الأمن وحرس الحدود بمدن تيارت وبسكرة وعين قزام أوقفت 17 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.// انتهى //15:32ت م0190

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