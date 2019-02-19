السعودية اليوم / اللواء الحربي يزور مركز تدريب الدفاع المدني بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

زار مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم, مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة.

واستمع اللواء الحربي خلال الزيارة إلى شرح من قائد مركز التدريب العقيد ظافر الأسمري, عن ما يتلقاه الطلاب المستجدين أثناء دورة الاستجداد من تعليم وتدريب على أعمال الدفاع المدني, وتطبيق عملي لعمليات الإطفاء والإنقاذ، وتنفيذ الفرضيات.

وفي ختام الزيارة اجتمع مدير الدفاع المدني بالمنطقة مع الطلاب المستجدين, حاثهم على المزيد من الجهود لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم, سائلاً الله تعالى لهم التوفيق في ما تبقى من الدورة التدريبية, مثمناً الجهود المبذولة من قبل منسوبي المركز نظير ما يقومون به من أعمال وبرامج تدريبية للارتقاء لأعلى مستوى في التدريب.

// انتهى //

15:21ت م

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المدينة المنورة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسزار مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم, مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة.واستمع اللواء الحربي خلال الزيارة إلى شرح من قائد مركز التدريب العقيد ظافر الأسمري, عن ما يتلقاه الطلاب المستجدين أثناء دورة الاستجداد من تعليم وتدريب على أعمال الدفاع المدني, وتطبيق عملي لعمليات الإطفاء والإنقاذ، وتنفيذ الفرضيات.وفي ختام الزيارة اجتمع مدير الدفاع المدني بالمنطقة مع الطلاب المستجدين, حاثهم على المزيد من الجهود لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم, سائلاً الله تعالى لهم التوفيق في ما تبقى من الدورة التدريبية, مثمناً الجهود المبذولة من قبل منسوبي المركز نظير ما يقومون به من أعمال وبرامج تدريبية للارتقاء لأعلى مستوى في التدريب.// انتهى //15:21ت م0181

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