السعودية اليوم / أمير نجران يلتقي مدير الهيئة العامة للأرصاد بالمنطقة الجنوبية



نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بأهمية عمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ليس في متابعة ورصد حالات الطقس فحسب، بل في حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر الطبيعية والمناخية، كونها جرس الإنذار الأول، إضافة إلى دورها المهم في تأمين الحماية البيئية.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم , صالح بن محمد اليامي المكلف مديرًا عامًّا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية، بحضور مدير الهيئة بمنطقة نجران جابر زينان آل ذيبان.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن تهنئته لمدير الهيئة بالمنطقة الجنوبية بالتكليف، متمنيًا له التوفيق في مهمته.

// انتهى //

15:17ت م

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نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بأهمية عمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ليس في متابعة ورصد حالات الطقس فحسب، بل في حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر الطبيعية والمناخية، كونها جرس الإنذار الأول، إضافة إلى دورها المهم في تأمين الحماية البيئية.جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم , صالح بن محمد اليامي المكلف مديرًا عامًّا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية، بحضور مدير الهيئة بمنطقة نجران جابر زينان آل ذيبان.وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن تهنئته لمدير الهيئة بالمنطقة الجنوبية بالتكليف، متمنيًا له التوفيق في مهمته.// انتهى //15:17ت م0163

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