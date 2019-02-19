السعودية اليوم / مدير تعليم الجوف: نسعى لتوفير بيئة مدرسية آمنة واتخاذ تدابير الوقاية

سكاكا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسثمن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي, جهود إدارة الأمن والسلامة في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى المملكة في تنفيذ خطط الإخلاء والتغطية الإعلامية لبرامج الإدارة في الأمن والسلامة المدرسية.وقال في كلمته بملتقى الأمن والسلامة بالمنطقة "وقايتي سلامتي" الذي نظمته إدارة الأمن والسلامة, بمشاركة قادة المدارس ومنسقي الأمن والسلامة في المدارس ومديري الأمن والسلامة في إداراتي تعليم الحدود الشمالية والقريات: "إن السلامة المدرسية تعد أمرًا هامًا لتوفير بيئة مدرسية آمنة خالية من الحوادث والإصابات للحفاظ على الممتلكات والأرواح بعد عناية الله - سبحانه وتعالى - ثم اتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن لنا السلامة, مبينًا أن إدارة الأمن والسلامة بالمدارس بذلت جهود جبارة من خلال تنفيذ الخطط العامة، والبرامج التوعوية والبرامج التدريبية.من جهته أبدى مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية عاطف بن صالح الطالب, تفاؤله بالملتقى وماسيتمخض عنه من فوائد سيسهم نقلها للميدان التربوي إلى إثراء الطلاب والطالبات نحو تحقيق بيئة مدرسية آمنة من المخاطر بإذن الله.وتناول الملتقى في الجلسة الأولى التي أدارها طارق بن عبد الله العويضة بورقة عمل بعنوان "الأسباب الشائعة لوقوع الحرائق" تناول فيها الملازم أول مهندس سلطان بن عياش العتيبي من الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الجوف، الأسباب الأكثر شيوعًا لحدوث الحرائق، والوقاية من أخطار الحرائق، وإجراءات الوقاية من الحرائق.بدوره عرض الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي من فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف وورقة عمل بعنوان "الإسعافات الأولية بالمنشآت التعليمية" تناول فيها طرق التعامل مع الحادث والإنقاذ وانسداد مجرى التنفس والإنعاش القلبي الرئوي.واستعرضت الجلسة الثانية التي أدارها ناجح بن سعيد الناصر ورقة عمل عن "الوقاية من الوقوع من الجريمة لسلامة الإنسان" تناول فيها النقيب فهد بن عبيد الله الفيصل من شرطة منطقة الجوف التوجيهات الشرعية للوقاية من الجريمة وطرق الوقاية من حدوث الجريمة، وقدم المهندس راكان بن مناحي الخويطر مدير إدارة المباني ورقة عمل عن "السلامة في المبنى المدرسي" تناول فيها المواد المسببة للحريق في المبنى المدرس، وطرق الوقاية من الحريق في المبنى المدرسي.وفي الجلسة الثالثة التي أدارها عودة بن فرحان البحيران قدم الملازم أول خالد بن صقر المطيري من إدارة مرور منطقة الجوف ورقة عمل عن " السلامة أمام المدرسة" حيث تناول فيها تسهيل حركة السير أمام المدارس، ومنع حركة الشاحنات أثناء بداية الدوام الصباحي، وتنظيم حركة الحافلات المدرسية، وقدم عبد العزيز بن سعود النبط مدير إدارة الإعلام التربوي ورقة عمل بعنوان "إبراز المميزين في مجال الأمن والسلامة" تناول فيها الأخبار التي تهم القارئ، وسبل صناعة أخبار متميزة تهم القراء.// انتهى //15:06ت م0156