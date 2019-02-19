السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تقيم يوم المهنة تحت شعار "المستقبل الوظيفي .. الطموح والخيارات في ظل المتغيرات"

الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المكلفة الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي تقيم الجامعة يوم الاثنين المقبل 20 جمادى الآخرة الموافق 25 فبراير "يوم المهنة ومعرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب تحت عنوان (المستقبل الوظيفي .. الطموح والخيارات في ظل المتغيرات)، الذي ينظمه مركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي لمدة ثلاثة أيام وذلك بمركز المؤتمرات بالجامعة.ويعد يوم المهنة من الفعاليات السنوية التي تقيمها الجامعة لإتاحة الفرصة للجهات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعريف بنشاطاتها ومجالات عملها وطرح ما لديها من فرص وظيفية وتدريبية ومزايا لخريجات وطالبات الجامعة المتوقع تخرجهن، والتعريف بمتطلبات التوظيف والخيارات المهنية المتاحة في سوق العمل.ويصاحب فعالية يوم المهنة العديد من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات العلمية والمهنية، و يتناولون فيها أبرز القضايا في مختلف القطاعات الوظيفية ومتغيرات سوق العمل ووظائف المستقبل والتحديات التي تواجه طالبي العمل وسبل التغلب عليها لتحقيق التميز المهني، حيث تدور الجلسة الحوارية الأولى في اليوم الأول حول التوجهات والمتغيرات في سوق العمل السعودي بمشاركة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة الدكتور خالد الراجحي، وعضو مجلس هيئة حقوق الانسان الدكتورة أمل فطاني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمتخصص في الحوكمة والمالية العامة الدكتور بسام البسام، ومديرة برامج التوطين النسائي بوكالة التوطين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نوره الرديني، ورئيس مجلس إدارة صندوق رواج التعليمي عثمان القصبي.فيما تتناول الجلسة الحوارية الثانية مقومات المنافسة المهنية وتحقيق الطموحات (التخصصات الصحية نموذجاً) بمشاركة بروفيسور واستشاري جراحة القولون والمستقيم رئيسة لجنة تحكيم أبحاث السرطان للوكالة الدولية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة سمر الحمود، واستشاري الجلدية والجراحة التجميلية الدكتور رياض البقمي، واستشاري اكتشاف الأدوية وعلم السموم الجزيئي الدكتورة سارة الرشود، والأمين العام للجمعية الخيرية لمتلازمة داون-دسكا سوزان الغانم.كما يتضمن برنامج الفعالية إتاحة الفرصة للخريجات والطالبات المتوقع تخرجهن لحضور جلسة إرشادية فردية تقدمها نخبة من المرشدات المهنيات من داخل الجامعة وخارجها، وذلك تحقيقاً لأحد غايات الجامعة الاستراتيجية المتمثلة في تزويد الطالبات بالمهارات اللازمة لتحقيق نجاحهن في الحياة والعمل عن طريق توفير بيئة تعليمية مبتكرة، وتقديم المشورة والتوجيه الوظيفي.الجدير ذكره أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ترحب بحضور كافة الخريجات والطالبات من الجامعات الأخرى لهذه الفعالية عن طريق التسجيل من خلال الرابط : http://careerday-pnu.com .// انتهى //15:01ت م0150