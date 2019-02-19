، "لتبقى": ضغط الهواء المناسب في الإطار يقلل من استهلاك الوقود ،

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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار في المركبة وعدم تعرضه للانفجار؛ مشيراً إلى أن من هذه العوامل: (ضغط الهواء في الإطار، والسرعة، والحمل، ودرجة الحرارة، وظروف الاستخدام، وحالة الطريق)؛ وهو ما يزيد من عمر الإطار ويحسّن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود.
وتقدّر الدراسات التي قامت بها عدة شركات للإطارات، أن انخفاض الضغط حوالى 30% عن الموصى به؛ يؤدي إلى انخفاض اقتصاد الوقود بما يزيد على 3%.
وقال المركز: للمحافظة على الإطار بحالة جيدة؛ يجب تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقاً للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة، أو في الملصق الموجود بالسيارة.. وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالرصيف والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة. كما دعت إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات.
وأضاف: أهم أسباب تآكل وتلف الإطار، انخفاض أو ارتفاع ضغط "النفخ" للإطارات عن الموصى به من قِبَل الشركة الصانعة للسيارات، وزيادة السرعة وتعرض الإطار للصدمات، والتخزين في أماكن رطبة أو جو مرتفع الحرارة، واستخدام مقاس ومواصفات للإطار غير المناسب للسيارة، وعدم مراعاة تحريك السيارة التي تتعرض للتوقف دون الاستخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين، مع ضبط نفخ هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به؛ حتى لا تحدث نتوءات للإطارات تؤدي إلى الانفجار.
ويمكن التعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى https://taqa.gov.sa.
"لتبقى": ضغط الهواء المناسب في الإطار يقلل من استهلاك الوقودوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-19
أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار في المركبة وعدم تعرضه للانفجار؛ مشيراً إلى أن من هذه العوامل: (ضغط الهواء في الإطار، والسرعة، والحمل، ودرجة الحرارة، وظروف الاستخدام، وحالة الطريق)؛ وهو ما يزيد من عمر الإطار ويحسّن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود.
وتقدّر الدراسات التي قامت بها عدة شركات للإطارات، أن انخفاض الضغط حوالى 30% عن الموصى به؛ يؤدي إلى انخفاض اقتصاد الوقود بما يزيد على 3%.
وقال المركز: للمحافظة على الإطار بحالة جيدة؛ يجب تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقاً للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة، أو في الملصق الموجود بالسيارة.. وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالرصيف والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة. كما دعت إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات.
وأضاف: أهم أسباب تآكل وتلف الإطار، انخفاض أو ارتفاع ضغط "النفخ" للإطارات عن الموصى به من قِبَل الشركة الصانعة للسيارات، وزيادة السرعة وتعرض الإطار للصدمات، والتخزين في أماكن رطبة أو جو مرتفع الحرارة، واستخدام مقاس ومواصفات للإطار غير المناسب للسيارة، وعدم مراعاة تحريك السيارة التي تتعرض للتوقف دون الاستخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين، مع ضبط نفخ هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به؛ حتى لا تحدث نتوءات للإطارات تؤدي إلى الانفجار.
ويمكن التعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى https://taqa.gov.sa.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
01:54 PM
"كفاءة" يوصي بتجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله
أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار في المركبة وعدم تعرضه للانفجار؛ مشيراً إلى أن من هذه العوامل: (ضغط الهواء في الإطار، والسرعة، والحمل، ودرجة الحرارة، وظروف الاستخدام، وحالة الطريق)؛ وهو ما يزيد من عمر الإطار ويحسّن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود.
وتقدّر الدراسات التي قامت بها عدة شركات للإطارات، أن انخفاض الضغط حوالى 30% عن الموصى به؛ يؤدي إلى انخفاض اقتصاد الوقود بما يزيد على 3%.
وقال المركز: للمحافظة على الإطار بحالة جيدة؛ يجب تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقاً للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة، أو في الملصق الموجود بالسيارة.. وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالرصيف والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة. كما دعت إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات.
وأضاف: أهم أسباب تآكل وتلف الإطار، انخفاض أو ارتفاع ضغط "النفخ" للإطارات عن الموصى به من قِبَل الشركة الصانعة للسيارات، وزيادة السرعة وتعرض الإطار للصدمات، والتخزين في أماكن رطبة أو جو مرتفع الحرارة، واستخدام مقاس ومواصفات للإطار غير المناسب للسيارة، وعدم مراعاة تحريك السيارة التي تتعرض للتوقف دون الاستخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين، مع ضبط نفخ هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به؛ حتى لا تحدث نتوءات للإطارات تؤدي إلى الانفجار.
ويمكن التعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى https://taqa.gov.sa.
، "لتبقى": ضغط الهواء المناسب في الإطار يقلل من استهلاك الوقود ،
المصدر : الخليج 365
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