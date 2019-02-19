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حققت قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً في مواقع متفرقة من مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف اليمنية.
وذكر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي أن أربعة كيلومترات فقط تفصل الجيش الوطني اليمني عن سوق الخميس بالمديرية، بعد أن صارت مطلة على منطقة الرفحة.
وقال: قوات محور الجوف خاضت معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية، حيث تمكنت من تحرير عدة مواقع؛ بينها وادي السليلة ومواقع أخرى بالقرب من وادي خب وسوق الخميس.
وأكد "العكيمي" أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات.
4 كم فقط تفصل الجيش اليمني عن سوق الخميس بمديرية خب والشعفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-19
حققت قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً في مواقع متفرقة من مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف اليمنية.
وذكر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي أن أربعة كيلومترات فقط تفصل الجيش الوطني اليمني عن سوق الخميس بالمديرية، بعد أن صارت مطلة على منطقة الرفحة.
وقال: قوات محور الجوف خاضت معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية، حيث تمكنت من تحرير عدة مواقع؛ بينها وادي السليلة ومواقع أخرى بالقرب من وادي خب وسوق الخميس.
وأكد "العكيمي" أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
02:05 PM
القوات الوطنية تمكّنت من تحقيق تقدّم في مواقع متفرقة شمال شرق الجوف
حققت قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً في مواقع متفرقة من مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف اليمنية.
وذكر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي أن أربعة كيلومترات فقط تفصل الجيش الوطني اليمني عن سوق الخميس بالمديرية، بعد أن صارت مطلة على منطقة الرفحة.
وقال: قوات محور الجوف خاضت معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية، حيث تمكنت من تحرير عدة مواقع؛ بينها وادي السليلة ومواقع أخرى بالقرب من وادي خب وسوق الخميس.
وأكد "العكيمي" أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات.
، 4 كم فقط تفصل الجيش اليمني عن سوق الخميس بمديرية خب والشعف ،
المصدر : الخليج 365
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