، "العامري": 57٪ من اقتصاد العالم "معرفي" لا يرتبط بالمواد الخام ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال تدشين ملتقى "الاستثمار في البحث العلمي.. فرص وتحديات"

أكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري، أن البحث العلمي والاستثمار المعرفي، أصبحت له اليوم أهمية تفوق أهمية رأس المال أو المواد أو العمالة.

وقال "العامري": الاقتصاد العالمي يتجه أكثر من أي وقت مضى نحو الاقتصاد المعرفي؛ فاليوم هناك 57% من اقتصاد العالم اقتصاد معرفي لا يرتبط بالمواد الخام التي تمتلكها الدول، وهذا ما يقودنا إلى ما صرّح به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- في افتتاحية رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف: رؤية المملكة هي خطة استراتيجية متكاملة تسعى من خلالها البلاد إلى تنويع المصادر الاقتصادية دون الاعتماد بشكل رئيسي على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي؛ بحيث تصبح السعودية ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم، ولتحقيق هذا الهدف أكدت رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني ضرورة الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ملتقى البحث العلمي الثاني "الاستثمار في البحث العلمي.. فرص وتحديات" الذي أقيم في قاعة الشيخ حمد الجاسر أمس الاثنين، برعاية مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقال "العامري": مجتمعات الغد تقوم على المعرفة وهيمنتها؛ فبعد أن كانت الأرض والعمالة ورأس المال هي العوامل الأساسية للإنتاج في الاقتصاد القديم؛ أصبحت الأصول المهمة في الاقتصاد الحديث هي المعرفة والتقنية والابتكار.

من جهته، كشف عميد عمادة البحث العلمي الدكتور خالد الحميزي، أن الملتقى حمل هذا العام شعار "الاستثمار في البحث العلمي فرص وتحديات"؛ بغرض التحفيز للتحرك إلى الأمام لاستثمار مخرجات الجامعة البحثية بالشكل الأمثل، وتضييق الفجوة بين العرض والطلب؛ من خلال التركيز على أهم الأجندات البحثية المرتبطة مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني المختلفة.

وقال: لا شك أن هذا يحتاج لعمل مستمر من جميع القطاعات، وجامعة الملك سعود وضعت من أهم أولوياتها تفعيل وظيفتها الرئيسية المتمثلة في دعم البحث العلمي، وأصبح لديها القدرة على المنافسة عالمياً من خلال تميز نشرها العلمي وتفوقها في نقل المعرفة وإنتاج الابتكارات.

وأردف "الحميزي": هذا الملتقى يأتي للنظر في أفضل الآليات المناسبة لاستثمار مخرجات البحث العلمي البشرية والمادية التي تنتجها برامج الدراسات العليا والوحدات البحثية المختلفة.

وتابع: نأمل من خلال افتتاح الندوة الرئيسية للملتقى التي يشارك فيها خبراء من داخل المملكة وخارجها حول مستقبل الاستثمار في البحث العلمي، الاطلاع على هذه التجارب والاستفادة منها.

وقال "الحميزي": هناك العديد من ورش العمل ستهدف إلى تفعيل الشراكات البحثية في التخصصات العلمية والصحية بين الجامعات وجهات متعددة، وورش عمل أيضاً موجهة للشراكات البحثية في التخصصات الإنسانية والاجتماعية، وورش مستقلة عن الدعم والتمويل الخارجي للبحوث تشارك بها وزارة التعليم وشركة سابك ومجلس التعاون الخليجي ومدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة.

ولفت إلى أنه سيتم تدشين منصة الاستثمار المعرفي في معرض الملتقى، والتي تربط مخرجات الباحثين مع احتياجات القطاعات الخارجية، وكذلك المنصة التدريبية البحثية للطلبة والنشرة الإلكترونية.

وأشار إلى استمرار الفرصة المتاحة أمام الطلبة الخريجين فيما يتعلق بتعاونهم البحثي مع الجامعة من خلال البرنامج الجديد "مساعد باحث"، ومن خلال تعاون الجامعة مع وزارة التعليم؛ حيث سيتم إعلان مبادرة دعم البحث العلمي عالي الجودة والأثر، بدعم من مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم.

وقد تَضَمّن الحفلُ عرضاً مرئياً عن البحث العلمي بجامعة الملك سعود، وكرّم مدير الجامعة المشاركين في الملتقى.

وتوجه الجميع إلى المعرض المصاحب؛ حيث تجوّل راعي الحفل والحضور داخل المعرض، واطلعوا على الجهات المشاركة.