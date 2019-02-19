محمد بن مسعود - الدمام - يمكن معرفتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة "أبشر - توظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لـ "دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية" رقم (21) لعام 1440هـ. وأشارت "الإدارة"، إلى أن الراغبين في معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات بإمكانهم زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة "أبشر - توظيف" على الرابط https://jobs.moi.gov.sa. إعلان نتائج القبول النهائي لمتقدمي دورة "أمن المنشآت الدبلوماسية" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-19 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لـ "دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية" رقم (21) لعام 1440هـ. وأشارت "الإدارة"، إلى أن الراغبين في معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات بإمكانهم زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة "أبشر - توظيف" على الرابط https://jobs.moi.gov.sa. 19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440 01:38 PM يمكن معرفتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة "أبشر - توظيف" يمكن معرفتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة "أبشر - توظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لـ "دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية" رقم (21) لعام 1440هـ. وأشارت "الإدارة"، إلى أن الراغبين في معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات بإمكانهم زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة "أبشر - توظيف" على الرابط https://jobs.moi.gov.sa. ، إعلان نتائج القبول النهائي لمتقدمي دورة "أمن المنشآت الدبلوماسية" ،

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