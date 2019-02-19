، "وسام ولي العهد" يتصدّر صحف إسلام أباد .. ثقة وإشادة وتنمية ،

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أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة، اليوم، نبأ منح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلى وسام مدني باكستاني اعترافاً وتقديراً لجهود ومساهمات سموه تجاه تعزيز الروابط الأخوية والتقليدية بين البلدين الشقيقين.
واهتمت الصحف بتصريح سمو ولي العهد، الذي أكّد فيه سير باكستان على طريق التنمية والازدهار بقيادة رئيس الوزراء عمران خان؛ وثقة سموه بأن التعاون القائم بين البلدين سيشهد المزيد من التقدم في المستقبل.
كما اهتمت الصحف الباكستانية كذلك باتفاق المملكة العربية السعودية وباكستان، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تعود بالفائدة على البلدين.
وسلطت الضوء على إشادة القيادة الباكستانية بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في دعم الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي.
وأشارت إلى توقيع باكستان والمملكة العربية السعودية على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وغيرها من المجالات.
"وسام ولي العهد" يتصدّر صحف إسلام أباد .. ثقة وإشادة وتنميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة، اليوم، نبأ منح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلى وسام مدني باكستاني اعترافاً وتقديراً لجهود ومساهمات سموه تجاه تعزيز الروابط الأخوية والتقليدية بين البلدين الشقيقين.
واهتمت الصحف بتصريح سمو ولي العهد، الذي أكّد فيه سير باكستان على طريق التنمية والازدهار بقيادة رئيس الوزراء عمران خان؛ وثقة سموه بأن التعاون القائم بين البلدين سيشهد المزيد من التقدم في المستقبل.
كما اهتمت الصحف الباكستانية كذلك باتفاق المملكة العربية السعودية وباكستان، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تعود بالفائدة على البلدين.
وسلطت الضوء على إشادة القيادة الباكستانية بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في دعم الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي.
وأشارت إلى توقيع باكستان والمملكة العربية السعودية على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وغيرها من المجالات.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
01:34 PM
اهتمام باتفاق البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة، اليوم، نبأ منح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلى وسام مدني باكستاني اعترافاً وتقديراً لجهود ومساهمات سموه تجاه تعزيز الروابط الأخوية والتقليدية بين البلدين الشقيقين.
واهتمت الصحف بتصريح سمو ولي العهد، الذي أكّد فيه سير باكستان على طريق التنمية والازدهار بقيادة رئيس الوزراء عمران خان؛ وثقة سموه بأن التعاون القائم بين البلدين سيشهد المزيد من التقدم في المستقبل.
كما اهتمت الصحف الباكستانية كذلك باتفاق المملكة العربية السعودية وباكستان، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تعود بالفائدة على البلدين.
وسلطت الضوء على إشادة القيادة الباكستانية بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في دعم الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي.
وأشارت إلى توقيع باكستان والمملكة العربية السعودية على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وغيرها من المجالات.
، "وسام ولي العهد" يتصدّر صحف إسلام أباد .. ثقة وإشادة وتنمية ،
المصدر : الخليج 365
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