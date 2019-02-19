يتضمن 3 بنود تتعلق بمسمى «مخالف»
أصدرت وزارة التعليم تعميمًا عاجلًا باستمرار الطلاب والطالبات الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم في الدراسة حتى نهاية العام الدراسي الحالي فقط.
وأفادت مصادر «عاجل» بأن التعميم صادر عن نائب وزير التعليم لتوضيح مدى انطباق مسمى «مخالف» على عدد من الحالات، في ما يتعلق بالطلاب والطالبات، وكيفية التعامل مع من يتقدم منهم بغرض الالتحاق بالدراسة.
وتضمن التعميم، وفقًا للمصادر، ثلاثة بنود، وجاء نصه كالتالي:
١- استمرار قبول الطلاب -والطالبات- الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم في الدراسة حتى نهاية العام الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.
٢- استمرار قبول الطلاب اليمنيين والسوريين المنتهية تأشيرات زياراتهم، مع إبلاغ أولياء أمورهم بأنه لا بد من تمديد التأشيرة أو التجديد أو الإقامة كشرط لاستمرار الدراسة.
٣- تتولى إدارات التعليم بجميع المراحل في المدارس الحكومية والأهلية، التحقق من استبعاد من لم يقم منهم بتجديد الوثائق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ«عاجل»: تعميم من التعليم بشأن الوافدين والمقيمين المنتهية إقامتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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