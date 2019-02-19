بالصور.. إعادة تصنيع جنوط السيارات في منزل شعبي بجدة

الجهات المختصة تمكنت من ضبطه وإغلاقه
ضبطت الفرق المختصة بأمانة محافظة جدة بجدة، معملًا مخالفًا، يقوم بإعادة تصنيع جنوط السيارات، داخل أحد المنازل ببلدية الشرفية، فقامت بإغلاق المنزل والمحل.
ونشر الحساب الرسمي لأمانة جدة، عبر «تويتر» تغريدة، اليوم، الثلاثاء، جاء فيها: «أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية (..) تضبط منزلًا شعبيًا بداخله معمل يمارس نشاط إعادة تصنيع جنوط السيارات وتم إغلاق المنزل والمحل».
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أغلقت، الشهر الماضي، مستودع أجهزة طبية ومصنع إنتاج عطور ومنتجات تجميل في مدينة جدة؛ بسبب مخالفات عدة.
وضبطت فرق التفتيش التابعة للهيئة في مستودع الأجهزة الطبية المخالف، منتجات منتهية الصلاحية ومواد كيميائية مخالفة لاشتراطات التخزين وتالفة، وجرى تفريغ جزء منها في حاويات بلاستيكية مكشوفة.
كما ضبط المفتشون أكثر من 9397 منتجًا طبيًّا، ويتم استكمال الإجراءات النظامية بشأن تصحيح المخالفات في المستودع.
وكشف مفتشو الهيئة مصنعًا ينتج عطورًا ومنتجات تجميل دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجرى إغلاق المصنع وضبط وحجز جميع منتجات العطور والمنتجات التجميلية المصنّعة، والتي بلغ عددها 4800 عبوة.
وتستكمل الهيئة الإجراءات النظامية، وتطبق لائحة الغرامات الخاصة باللائحة التنفيذية لنظام التجميل على المصنع المخالف.
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