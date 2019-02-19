تنبيه متقدم بأمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على الرياض والشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة؛ تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية.

وتشمل الحالة مدن الدمام والظهران والقطيف والخبر والجبيل والأحساء والنعيرية والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهر اليوم، وتنتهي في السابعة مساء.

ونبهت الهيئة إلى تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وتشمل الحالة الزلفى والمجمعة ورماح وحريملاء والغاط وثادق والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتنتهي الساعة السابعة مساء.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا بحالة من النشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم الثلاثاء، على منطقة نجران.

وتشمل الحالة التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية كلًا من نجران وشرورة وخباش والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي بحلول التاسعة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت -في تقريرها عن طقس اليوم الثلاثاء- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل.

وأشارت الهيئة إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأضاف التقرير أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ستنشط على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضح التقرير أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فرياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

في السياق ذاته، توقَّع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني انخفاضًا في درجات الحرارة؛ بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى بعد غدٍ الخميس، على معظم المناطق.

وأشار الحصيني إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون بمقدار 4 إلى 8 درجات عما هي عليه، أمس الإثنين، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون شبه كثيفة جنوب منطقة الرياض ونجران، ناصحًا من لديه مناسبة، اليوم الثلاثاء، أن يحتاط لذلك.