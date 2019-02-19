السعودية اليوم / دورات مكثفة في الإبداع العملي واللغوي بجامعة الملك خالد



أبها 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أنهت كلية العلوم والآداب بخميس مشيط التابعة لجامعة الملك خالد أمس، عدداً من الدورات التدريبية المتنوعة، التي استهدفت منسوبات الجامعة من عضوات هيئة تدريس وإداريات, وذلك على مدى 6 أيام، بمشاركة 175 موظفة.

وتضمن البرنامج دورات متنوعة قدمتها 5 مدربات معتمدات في عدد من المجالات من أبرزها دورة تدريبية في "قبعات التفكير الست" قدمتها وكيلة الكلية الدكتورة سلطانة الشهراني، وهدفت الدورة إلى تشجيع المتدربات على الإبداع في العمل وتدريبهن على إدارة الاجتماعات والمشاركة فيها بشكل أكثر فعالية, وإكسابهن مهارة حل المشكلات في بيئة العمل بأسلوب إبداعي.

كما قدمت رئيسة قسم اللغة العربية الدكتورة مواهب إبراهيم دورة تدريبية في "مهارات التفكير الإبداعي"، تناولت فيها عدة محاور منها تعريف التفكير الإبداعي, والإبداع ومخ الإنسان, ومعوقات الإبداع, ومحركات الإبداع, ومفاتيح التفكير, وأساليب الإبداع ومهارات التفكير الإبداعي.

كما اشتمل البرنامج على دورة في طرق التدريس الحديثة قدمتها الدكتورة إيمان عمر، وتطرقت خلالها إلى التعريف بأهم استراتيجيات التدريس الجامعي الحديثة, وأهم المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح والتميز للطالب الجامعي، إضافةً إلى دراسة أثر البيئة الجامعية الفعالة في مجال استراتيجيات تدريس مهارات التفكير ،فيما قدمت الدكتورة ريهان منصور دورة عن "مهارة صياغة التراكيب العربية الصحيحة"، استهدفت عضوات هيئة التدريس الناطقات بغير العربية، كذلك قدمت الدكتورة حنان الكجم دورة في "فن إدارة الوقت"، تضمنت التعريف بمفهوم إدارة الوقت, وأهميته.

واختُتم البرنامج بدورة تدريبية بعنوان "سلامة اللغة وأصول المخاطبات الرسمية"، قدمتها الدكتورة مواهب إبراهيم والدكتورة إيمان عمر، واستهدفت موظفات جامعة الملك خالد الإداريات.

// انتهى //

13:43ت م

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أبها 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأنهت كلية العلوم والآداب بخميس مشيط التابعة لجامعة الملك خالد أمس، عدداً من الدورات التدريبية المتنوعة، التي استهدفت منسوبات الجامعة من عضوات هيئة تدريس وإداريات, وذلك على مدى 6 أيام، بمشاركة 175 موظفة.وتضمن البرنامج دورات متنوعة قدمتها 5 مدربات معتمدات في عدد من المجالات من أبرزها دورة تدريبية في "قبعات التفكير الست" قدمتها وكيلة الكلية الدكتورة سلطانة الشهراني، وهدفت الدورة إلى تشجيع المتدربات على الإبداع في العمل وتدريبهن على إدارة الاجتماعات والمشاركة فيها بشكل أكثر فعالية, وإكسابهن مهارة حل المشكلات في بيئة العمل بأسلوب إبداعي.كما قدمت رئيسة قسم اللغة العربية الدكتورة مواهب إبراهيم دورة تدريبية في "مهارات التفكير الإبداعي"، تناولت فيها عدة محاور منها تعريف التفكير الإبداعي, والإبداع ومخ الإنسان, ومعوقات الإبداع, ومحركات الإبداع, ومفاتيح التفكير, وأساليب الإبداع ومهارات التفكير الإبداعي.كما اشتمل البرنامج على دورة في طرق التدريس الحديثة قدمتها الدكتورة إيمان عمر، وتطرقت خلالها إلى التعريف بأهم استراتيجيات التدريس الجامعي الحديثة, وأهم المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح والتميز للطالب الجامعي، إضافةً إلى دراسة أثر البيئة الجامعية الفعالة في مجال استراتيجيات تدريس مهارات التفكير ،فيما قدمت الدكتورة ريهان منصور دورة عن "مهارة صياغة التراكيب العربية الصحيحة"، استهدفت عضوات هيئة التدريس الناطقات بغير العربية، كذلك قدمت الدكتورة حنان الكجم دورة في "فن إدارة الوقت"، تضمنت التعريف بمفهوم إدارة الوقت, وأهميته.واختُتم البرنامج بدورة تدريبية بعنوان "سلامة اللغة وأصول المخاطبات الرسمية"، قدمتها الدكتورة مواهب إبراهيم والدكتورة إيمان عمر، واستهدفت موظفات جامعة الملك خالد الإداريات.// انتهى //13:43ت م0092

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