السعودية اليوم / بلدية وسط الدمام تضبط 632 كليو غراماً من الفواكه والخضروات في إحدى المستودعات المخالفة



الدمام 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

ضبطت بلدية وسط الدمام 632 كيلو غراماً من الفواكه والخضروات، يتم تعليبها وتغليفها تمهيداً لتوزيعها على عدد من المراكز التجارية، وذلك في إحدى المستودعات المخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن هذه الجولات الميدانية والرقابية التي نفذتها البلدية مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط مستودع مخالف لاشتراطات التعبئة والتخزين، مبيناً أنه تم إغلاق المستودع والتحفظ على الفواكه والخضروات واستكمال الإجراءات النظامية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وأشار المهندس الشمري إلى أن برامج الجولات الميدانية مستمرة، للتأكد من سلامة جميع المنشآت التي تخضع لرقابة البلدية، وتعقب الأماكن المخالفة التي تقوم بتصنيع وتحضير تلك المواد، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وفق نظام ولائحة المخالفات.

// انتهى //

13:43ت م

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الدمام 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسضبطت بلدية وسط الدمام 632 كيلو غراماً من الفواكه والخضروات، يتم تعليبها وتغليفها تمهيداً لتوزيعها على عدد من المراكز التجارية، وذلك في إحدى المستودعات المخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية.وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن هذه الجولات الميدانية والرقابية التي نفذتها البلدية مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط مستودع مخالف لاشتراطات التعبئة والتخزين، مبيناً أنه تم إغلاق المستودع والتحفظ على الفواكه والخضروات واستكمال الإجراءات النظامية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.وأشار المهندس الشمري إلى أن برامج الجولات الميدانية مستمرة، للتأكد من سلامة جميع المنشآت التي تخضع لرقابة البلدية، وتعقب الأماكن المخالفة التي تقوم بتصنيع وتحضير تلك المواد، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وفق نظام ولائحة المخالفات.// انتهى //13:43ت م0091

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