السعودية اليوم / اللقاء الموسع لقطاع البيئة والغذاء يستعرض تحدياته وأبرز إنجازاته

الدمام 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية أمس، لقاءً موسعاً لقطاع البيئة والغذاء، وذلك ضمن أنشطة وبرامج لجنة البيئة والغذاء، لمناقشة أبرز تحديات القطاع في المنطقة وأهم الفرص المتاحة لمنسوبي القطاع.وتحدث اللقاء الذي استضاف عميد كلية الهندسة بجامعة الاصالة محمد قرنفلة، وإدارة رئيس لجنة البيئة والغذاء طلال الرشيد، عن أهمية اللقاءات الموسعة كونها تسهم في ترسيخ مفهوم التواصل مع منسوبي القطاع، مما يصب إيجابًا في خدمة الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030.وأوضح الرشيد أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للحديث بكل ما هو جديد في قطاع البيئة والغذاء، مشيراً إلى أن اللقاء بحث العديد من الأفكار والمبادرات المميزة، التي تسهم في الارتقاء بآلية العمل في قطاع الأعمال، إضافة إلى بحث التحديات المرتبطة بمختلف القطاعات ذات العلاقة، والحلول الواقعية لتخطيها من خلال خطط نوعية.وأشار الرشيد إلى أن هذه اللقاءات تكتسب أهميتها في استعراض الفرص التي يمكن أن تمثل استثمارا مميزاً يخدم قطاع البيئة والغذاء, ويكون رافداً اقتصاديا وتجارياً مهما، لافتاً إلى أن اللقاء الموسع يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز الموضوعات والقضايا التي تواجه قطاع الأعمال، كما قدم خلال اللقاء عميد كلية الهندسة قرنفلة عرضا مرئيا حول التجارب الأكاديمية في قطاع البيئة والغذاء.// انتهى //13:33ت م0084