

الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية ( لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية ) رقم (21) للعام 1440هـ .

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة ( أبشر - توظيف) على الرابط https://jobs.moi.gov.sa .

// انتهى // // للصحف فقط //

13:19ت م

0075



الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية ( لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية ) رقم (21) للعام 1440هـ .وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة ( أبشر - توظيف) على الرابط https://jobs.moi.gov.sa .// انتهى // // للصحف فقط //13:19ت م0075

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.