انت الان تتابع تفاصيل خبر الشريان: المخدرات في الرياض مثل الخبز والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:47 مساءً - عرض الإعلامي داود الشريان خلال حلقة من برنامجه على قناة "إس بي سي" السعودية، مواد مخدرة على الهواء مباشرة كـ"دليل على سهولة الحصول عليها" في الأحياء العشوائية بالعاصمة الرياض.

وكشف الإعلامي أمس الاثنين، عبر برنامجه انتشار المخدرات في الرياض والقدرة على الوصول لها بسهولة.

وشهدت حلقة الشريان، مشادة بين مقدم البرنامج والعميد راشد العارضي مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، حيث وصف الإعلامي السعودي شراء المخدرات من هذه الأحياء بأنه "أرخص شيء كأنك تشتري خبز".

من جانبه قال العارضي إن انتشار المخدرات في الأحياء العشوائية مرصود وهناك فرق ميدانية سرية لملاحقة المتعاطين والذين يروجون للمخدرات، على حد وصفه.

ورد عليه الشريان متهماً فرق مكافحة المخدرات بأنها لا تذهب إلى الأماكن، مضيفاً: "البلديات نايمة.. والأحياء مليانة بلاوي".

ويشهد تعاطي المخدرات تصاعداً مطرداً في السعودية، وما يبين ذلك تزايد حجم ترويجها وتعاطيها وتهريبها إلى البلاد.

ففي ظل غياب الأرقام الرسمية عن أعداد المدمنين، وسعي مسؤولين لتهوين المشكلة، تعكس الإحصائيات الرسمية الصادرة عن السلطات السعودية عن كميات المخدرات المضبوطة أن ثمة سوقاً كبيراً جداً في المملكة.

وفي ذات السياق، توجه الشريان بحديثه، للعميد في مكافحة المخدرات قائلاً: "جزء من مشكلتكم مع البلديات.. أطلبوا منهم تنظيف الأحياء".

وكان الشريان قد عرض خلال برنامجه تقريراً حول الأحياء العشوائية في الرياض، تضمّن مقابلات مع سعوديين، أظهر مدى صعوبة الحالة التي تشهدها هذه الأحياء والبيوت المهجورة التي تحتويها، وطريقة الحصول على مخدرات فيها.

وجدير بالذكر أن الإعلامي الشريان بدأ بتقديم برنامج "ما حنا بساكتين" على القناة السعودية بعد تحوّل العديد من المشاهدين السعوديين نحو القنوات العربية والأجنبية.

وتسعى قناة "إس بي سي" لاستعادة الجمهور عبر الشريان بهذا البرنامج الذي بدأ أولى حلقاته بمناقشة ظاهرة هروب السعوديات من البلاد نتيجة تطبيق نظام الوصاية عليهن.