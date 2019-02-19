شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين انفجار الدرب الأحمر في القاهرة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى. وجدّد المصدر رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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