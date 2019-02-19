شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. نائب أمير مكة يرعى تخرج ١٤ ألف طالب وطالبة من جامعة الطائف والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحتفل جامعة الطائف، مساء غد الأربعاء، بتخريج ١٤٦٦١ طالباً وطالبة يمثلون الدفعة "15"، برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وذكر مستشار مدير جامعة الطائف المتحدث الرسمي باسم الجامعة صالح الثبيتي، أن الجامعة ستحتفل بتخريج طلاب الدفعة "15"، في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور آباء وأمهات الخريجين، وسيعلن لاحقاً موعد حفل تخريج الطالبات من الدفعة نفسها.

وأعرب "الثبيتي" عن اعتزاز جامعة الطائف بأن تقدم إلى الوطن بكل فخر واعتزاز أكثر من ١٤ ألف خريج وخريجة، مؤهلين لخدمته في جميع المجالات والتخصصات، بعد أن تلقوْا إعدادهم وتأهيلهم العلمي على يد نخبة عالية الكفاءة والتأهيل من أعضاء هيئة التدريس الذين تعتز بهم الجامعة، إضافة إلى ٢٥ خريجاً من طلاب المنح الخارجية.

من جهته، أعرب عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط، عن سعادته بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الحفل.

وأوضح الدكتور "السواط" أن حضور نائب أمير المنطقة، الحفل؛ يُعد وسام فخر واعتزاز لجميع الخريجين وأسرهم ولجميع منسوبي جامعة الطائف.

وقال: الجامعة هذا العام تفخر بتخريج ١٤٦٦١ طالباً وطالبة في مختلف الدرجات العلمية، وفي جميع التخصصات الصحية والعلمية والنظرية التي ستخدم هذا الوطن في قطاعاته كافة وفق الرؤية التنموية التي رسمتها قيادتنا الحكيمة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.