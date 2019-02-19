شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. ضبط 29 محلاً مخالفاً لأنظمة بيع الأسماك والان مع التفاصيل

الخليج 365- ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، 29 محلاً مخالفاً لبيع الأسماك، وتم تطبيق الغرامات والجزاءات بحقها وفقاً للائحة البلدية، كما ستتم متابعة المحال المخالفة خلال الجولات الميدانية اليومية لمراقبي الإدارة لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الاشتراطات الصحية، وفي حال عدم تصحيح المخالفات يتم إغلاق المحال غير الملتزمة.

ونفّذت الإدارة الحملة المكثفة على منافذ بيع الأسماك والمنتجات البحرية ومطاعم تحضير وبيع المأكولات البحرية، وذلك ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتهدف الحملة إلى تعزيز التزام المحال بالاشتراطات الصحية، والكشف عن طرق التحضير والحفظ والتخزين والنقل للمواد الغذائية حفاظاً على صحة المستهلك.

وبيّنت "الأمانة" أن مراقبيها وقفوا على أكثر من 45 محلاً خلال الجولة الحالية التي ستستمر خلال الفترة المقبلة على جميع الأنشطة الغذائية التي لها علاقة مباشرة بصحة المواطنين والمقيمين، وضبطت الإدارة عدداً من المخالفات التي لها علاقة بتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين، والعرض خارج نطاق المحال التجارية، إضافة إلى استخدام الزيوت بشكل متكرر، وعدم تركيب الهوايات ومصائد الحشرات، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية للعاملين.

وأشارت إلى أنها تهدف من خلال الحملات الرقابية إلى توعية العاملين وأصحاب المحال التجارية المتعلقة بصحة المستهلك بضرورة الاشتراطات الصحية في أماكن العمل وبيئة التحضير، مما سيكون له أثره الفعال في تقديم منتجات بجودة عالية للمستهلكين، كما تسعى "الأمانة" من خلال الحملات المنفذة إلى رفع كفاءة المعروضات وسلامتها لاسيما أن الطائف تعد من مدن السياحة المحلية الرائدة، وتشهد كثافة إقبال سياحي على مدار العام.