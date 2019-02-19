السعودية | العثور على مفقودة عرعر بصحة جيدة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:25 مساءً, 19 فبراير 2019 م

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على مفقودة عرعر من قبل أحد أعضائها جازم فلاج الرويلي، معلنا أنها بصحة جيدة.

وأوضح الفريق أن المفقودة تبلغ من العمر ٢٧ سنة غرب مدينة عرعر، وخرجت على قدميها في منطقة صحراوية ظهر اليوم.

وأشار إلى أن الفترة الثانية للبحث عن المفقودة بدأت بعد صلاة الفجر، بعد انتهاء الفترة الأولى البارحة التي انتهت دون مستجدات.