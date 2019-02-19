السعودية | “الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:33 مساءً, 19 فبراير 2019 م المناطق - الرياض أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ اليوم حتى الساعة الثانية من يوم غدٍ.

وتشمل كل من الدمام ومحافظة حفر الباطن والقيصومة والخفجي والجبيل والقطيف والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة لها.

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