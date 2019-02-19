شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب مخدرات بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب محظورة بمنطقة تبوك ، وقالت في بيان لها :"بفضل من الله تم القبض على المدعو أنور السيد عبدالمحسن البنا - مصري الجنسية - عند قيامه بتهريبه كمية من الحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني أنور السيد البنا اليوم في منطقة تبوك.