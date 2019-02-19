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شكرا لقرائتكم ضبط منزل بداخله معمل لإعادة تصنيع جنوط السيارات في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 _عبدالرحمن المحمادي_جدة
أسفرت جهود الرقابة الميدانية لبلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وبمشاركة فرع وزارة التجارة والاستثمار عن ضبط منزل شعبي يضم معملاً متكاملاً لإعادة تصنيع جنوط السيارات يتبع لإحدى المنشآت التجارية بحي بني مالك.
وجرى رصد الموقع خلال جولة مشتركة على منشأة متخصصة في بيع جنوط السيارات، وتم ضبط مخالفة الغش التجاري ومصادرة أربع مكائن للتخريم واللحام والكبس والتنظيف، كما اتضح وجود غرفة مستقلة خاصة بإعادة طلاء الجنوط تمهيداً لبيعها في المحل.
وجرى إغلاق المنزل والمحل وإعداد محضر مشترك بالحالة بين بلدية الشرفية وفرع وزارة التجارة تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.
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