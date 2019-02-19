شكرا لقرائتكم فعالية لتوعوية المجتمع بمتلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

تنظّم كلية الطب ومستشفى الأسنان الجامعي بالتعاون مع مركز طب النوم بالمستشفى الجامعي في جامعة الملك عبدالعزيز، فعالية “نَزْدَان” المعنية بتوعية المجتمع عن متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، وتداعياتها، وأسبابها، والكشف عن أعراضها وكيفية علاجها.

ودعت الجميع لحضور الفعالية التي ستقام في مجمع العرب في جدة (البوابة الرئيسية)، أيام 16 – 17 – 18 جمادى الآخرة الموافق 21 – 22 – 23 فبراير يوم الخميس من الساعة 06:30 إلى 11:00 مساء، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 05:00 إلى 11:00 مساء.

جدير بالذكر أن انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب يحدث أثناء النوم وقد يكون خطيرًا حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.



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