شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للإصابات في جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات ، سهيل الحمزي (جازان)

أنطلقت اليوم (الثلاثاء) فعاليات المؤتمر الوطني للإصابات الذي تنظمه صحة جازان بمشاركة معالجي الإصابات. وشهد اليوم الأول أربع ورش عمل قدمها 12 محاضرا، ناقشت الإصابات المختلفة وطرق التعامل معها بالتدخلات الجراحية في حالة الإصابة وإصابات الرأس، وإصابات الصدمة ونقص السوائل والنزيف الداخلي، إضافة لإصابات مجرى الهواء.

وأوضح مدير صحة جازان الدكتور عبدالله نجمي أن فعاليات المؤتمر تشهد أكثر من 40 جلسة ووشة عمل خلال ثلاثة أيام يشارك بها 35 متحدثاً ومتخصصاً في مجال علاج الإصابات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمناقشة آخر مستجدات تشخيص وعلاج الإصابات المختلفة، مشيراً بأحقية التسجيل والمشاركة في هذا المؤتمر للزملاء والزميلات العاملين بأقسام الجراحة والعمليات والطوارئ.

وأضاف: «يهدف المؤتمر الوطني للإصابات» لدراسة جميع أنواع الإصابات، وتحديد الإصابات الأكثر انتشاراً والاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والعالمية لعلاج الإصابات إضافة إلى إبراز جهود صحة جازان في مواجهة الإصابات المختلفة وتفعيل الإجراءات الوقائية للتقليل من نسب الإصابات في منطقة جازان والخروج بتوصيات تساهم في خفض نسب الإصابات بإذن الله.

وبين أن ختام المؤتمر الخميس القادم، سيكون برعاية أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.