أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات مستشفيات مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ مكة المكرمة

قدمت مستشفيات مكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية لـ (31519) مراجعًا وذلك خلال يناير لعام 2019م.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن مجموع من ادخِلوا إلى المستشفيات بلغ (1867) حالة فيما استقبلت أقسام الطوارئ (16219) منها (11404) حالات أطفال و (4815) حالة للنساء، وراجع أقسام العيادات ما مجموعة (12085) حالة منها (7517)للأطفال و (4568) للنساء.

كما أجريت (609) عمليات جراحية منها (378) عملية جراحية طارئة و (231) عملية مجدولة، استقبلت (793) حالة ولادة.