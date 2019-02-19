الصندوق الصناعي يستعرض برامج التمكين المالي في المنتدى السادس لريادة الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في منتدى ريادة الأعمال السادس الذي نظمته أمس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تحت عنوان "أهمية ريادة الأعمال في دعم المحتوى المحلي في ضوء رؤية المملكة 2030"، وذلك في مقر وادي الظهران للتقنية.

واستعرض الصندوق الصناعي برامج التمكين المالي التي أطلقها الصندوق مؤخراً بوصفه الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وشارك مساعد المدير العام للائتمان والأعمال عادل بن عبد الرحمن السحيمي في جلسة "فرص دعم الشركات الناشئة للمحتوى المحلي"، بالإضافة لورشة عمل قدّمها الصندوق الصناعي لروّاد الأعمال.

يذكر أن الصندوق أطلق عدداً من البرامج والمبادرات المختلفة منها برنامج "آفاق" لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبرنامج "توطين" لدعم المحتوى المحلي وبرنامج "تنافسية" لرفع كفاءة المنشآت الصناعية، بالإضافة لعدد من المنتجات التمويلية الجديدة مع توسع نطاق عمل الصندوق الصناعي ليشمل جميع قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، والتوسع في دعم القطاع الصناعي.