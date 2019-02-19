السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ نجران نفذت لجنة توطين الوظائف بمحافظة شرورة أمس، حملات تفتيشية على محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف. وأفاد مشرف مكتب العمل بشرورة عبدالله الصيعري، أن اللجنة قامت بزيارة 20 محلاً، نتج عنها وجود 22 موظفاً سعودياً، ورصد 3 مخالفات لعدم وجود عقود عمل، إضافة إلى حصر 5 وظائف عمل. وأكد أن اللجنة ستواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المحافظة.



كانت هذه تفاصيل خبر لجنة توطين الوظائف بشرورة تتابع توطين محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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