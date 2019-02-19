سقوط 7 مهربين في الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الجزائر قبض الجيش الجزائري على عنصر إرهابي ودمر قنبلة تقليدية الصنع بالمسيلة وتيزي وزو. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 7 مهربين وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب في مناطق تمنراست وعين قزام، كما أوقفت 73 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جيجل وتمنراست.



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