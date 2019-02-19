المعيقل رئيسا للجنة الرياضيين ودلما والروضان للعضوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عين رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس، اللاعب السابق إبراهيم المعيقل رئيسا للجنة الرياضيين السعودية التي أقر تأسيسها الشهر الماضي بمدينة الرياض.

كما تضمن قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي، تعيين الفارسة دلما ملحس واللاعب عبدالعزيز الروضان عضوين باللجنة التي ستعقد اجتماعها الأول الخميس المقبل في الرياض.

وعقدت الأولمبية العربية السعودية الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الرياضيين بمشاركة أكثر من 50 لاعبا ولاعبة، والتي تم على إثره فوز 7 لاعبين ولاعبات بعضوية اللجنة، وهم: هاني آل محمد وإبراهيم المعيقل وبدر الدغيثر ويعقوب الشمراني وبروق السدحان وميسون الصويغ ولمى الفوزان.

وستكون من مهام اللجنة الترويج لمصالح اللاعبين الرياضيين لدى صناع القرار الرياضي بالمملكة، ومتابعتهم أثناء وبعد مسيرتهم الرياضية، إضافة إلى المشاركة في ترويج مكافحة المنشطات وعدد من المهام الأخرى.