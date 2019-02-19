دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السماح للعملاء بفتح حسابات جارية بالبنوك من منازلهم.. قريبًا

أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنه سيتم قريبًا، تمكين العملاء من فتح حسابات جارية بالبنوك السعودية، باستخدام البيانات الشخصية في منصة «أبشر» دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

وقالت اللجنة، على حسابها الرسمي في تويتر: «قريبًا دون الحاجة لزيارة فروع البنوك سيتمكن عميل البنك من فتح حساب (جاري) في أحد البنوك السعودية باستخدام بياناته الشخصية في منصة أبشر».

وأعلنت اللجنة، في يناير المنصرم، أنه يجوز لعملاء المصارف فتح حساب مصرفي أو عدة حسابات، دون الحاجة إلى إيداع مبلغ مالي كرصيد في الحساب.

وقالت اللجنة: «إنه يحق للبنك إغلاق الحساب في حالة انقضاء 90 يومًا دون تحريكه وتشغيله، وإيداع أي مبالغ مالية، وترك رصيد الحساب صفرًا دون الحاجة إلى الرجوع إلى العميل وأخذ موافقته».

يأتي هذا فيما تتجه البنوك السعودية والعالمية العاملة في السعودية إلى اتخاذ إجراءات جديدة؛ للتسهيل على العملاء الراغبين في فتح حسابات جديدة لديها.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، في وقت سابق، عن أن مؤسسة النقد سمحت بالاكتفاء بتوقيع العميل على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحسابات، عوضًا عن التوقيع عن كل صفحة، وفقًا لعدد من الضوابط التي انفردت الصحيفة بنشرها.

ومنحت المؤسسة البنوك مهلة 40 يومًا، بدءًا من تلقيها التعميم الخاص بالضوابط الجديدة لفتح الحسابات البنكية، قبل أن يصبح التطبيق إلزاميًّا.

وشددت المؤسسة، في ضوابط فتح الحسابات الجديدة، على أن تتضمن الصفحة الأخيرة من اتفاقية فتح الحساب نصًّا واضحًا يؤكد أن العميل اطلع على كل البنود، قبل توقيعه.

كما شملت الضوابط، أن يكون لكل اتفاقية فتح حساب بنكي رقم مرجعي (رقم إصدار) يكتب بشكل واضح وبارز على كل صفحة، بما فيها الصفحة الأخيرة التي يوقِّع العميل عليها، وأن يكتب بشكل واضح وبارز عدد صفحات الاتفاقية، وأن يكون ذلك بالصفحة التي يوقِّع عليها العميل.

وقالت مصادر «عاجل»: «إن الضابط الثالث يتمثل في أن يحتفظ المصرف أو البنك بنماذج اتفاقيات فتح الحسابات البنكية بمختلف إصداراتها؛ لنشرها عبر موقعه على الإنترنت».