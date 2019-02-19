، وكيل الديوان الأميري بالكويت عن "معرض الفهد": مشاهد مؤثرة ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
يستمر معرض "الفهد.. روح القيادة" بالكويت، في استقبال زواره من الأمراء والشيوخ والوزراء العرب الذين يرصدون شهاداتهم ويصفون مشاعرهم حول محتوياته التاريخية.
ووصف الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد وكيل الديوان الأميري لشؤون الأسرة الحاكمة، المعرض بأنه يُثلج الصدر ومؤثر في نفوس الكويتيين.
من جهته، أكد وزير المالية الأردني الدكتور عز الدين كناكرية لدى زيارته للمعرض، أنه يعبّر عن تاريخ السعودية والكويت، ونفخر بالتاريخ الذي يجمعنا كلنا.
ومن المتعارف عليه أن كلاً من السعودية والكويت جمعتهما دائماً وعلى مدى الأزمنة والعصور أخوّة راسخة وعلاقات وثيقة أثتبتتها المواقف والأزمات وقصص حكاها معرض#الفهد_روح_القيادة للزوار، واختصر عقوداً طويلة من العلاقات والترابط بين الجانبين؛ فكانت لحظات ومشاهدات استذكار لتاريخ زاخر بعطاء وإنجازات وتضحيات تعكس وفاءً ووحدة وعلاقة متينة.
واستعرض جناح "فهد والدولة" بمعرض #الفهد_روح_القيادة، ما تَبَنّته ونفّذته المملكة في عهد "الفهد" من مشاريع لتطوير القطاع العسكري وما شهده من قفزات هائلة على كل الأصعدة، عاش تفاصيلها زوار المعرض داخل الجناح.
واجتذب جناح البر والمقناص، الزوار عبر صور تجمع الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بإخوانه وأبنائه في الصحراء؛ حيث كان محباً للصيد والتجول في صحراء المملكة؛ خاصة خلال أوقات الربيع.
وكيل الديوان الأميري بالكويت عن "معرض الفهد": مشاهد مؤثرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
يستمر معرض "الفهد.. روح القيادة" بالكويت، في استقبال زواره من الأمراء والشيوخ والوزراء العرب الذين يرصدون شهاداتهم ويصفون مشاعرهم حول محتوياته التاريخية.
ووصف الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد وكيل الديوان الأميري لشؤون الأسرة الحاكمة، المعرض بأنه يُثلج الصدر ومؤثر في نفوس الكويتيين.
من جهته، أكد وزير المالية الأردني الدكتور عز الدين كناكرية لدى زيارته للمعرض، أنه يعبّر عن تاريخ السعودية والكويت، ونفخر بالتاريخ الذي يجمعنا كلنا.
ومن المتعارف عليه أن كلاً من السعودية والكويت جمعتهما دائماً وعلى مدى الأزمنة والعصور أخوّة راسخة وعلاقات وثيقة أثتبتتها المواقف والأزمات وقصص حكاها معرض#الفهد_روح_القيادة للزوار، واختصر عقوداً طويلة من العلاقات والترابط بين الجانبين؛ فكانت لحظات ومشاهدات استذكار لتاريخ زاخر بعطاء وإنجازات وتضحيات تعكس وفاءً ووحدة وعلاقة متينة.
واستعرض جناح "فهد والدولة" بمعرض #الفهد_روح_القيادة، ما تَبَنّته ونفّذته المملكة في عهد "الفهد" من مشاريع لتطوير القطاع العسكري وما شهده من قفزات هائلة على كل الأصعدة، عاش تفاصيلها زوار المعرض داخل الجناح.
واجتذب جناح البر والمقناص، الزوار عبر صور تجمع الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بإخوانه وأبنائه في الصحراء؛ حيث كان محباً للصيد والتجول في صحراء المملكة؛ خاصة خلال أوقات الربيع.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
11:17 AM
"وزير المالية الأردني": قصص وتاريخ يجمعنا نفخر به جميعاً
يستمر معرض "الفهد.. روح القيادة" بالكويت، في استقبال زواره من الأمراء والشيوخ والوزراء العرب الذين يرصدون شهاداتهم ويصفون مشاعرهم حول محتوياته التاريخية.
ووصف الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد وكيل الديوان الأميري لشؤون الأسرة الحاكمة، المعرض بأنه يُثلج الصدر ومؤثر في نفوس الكويتيين.
من جهته، أكد وزير المالية الأردني الدكتور عز الدين كناكرية لدى زيارته للمعرض، أنه يعبّر عن تاريخ السعودية والكويت، ونفخر بالتاريخ الذي يجمعنا كلنا.
ومن المتعارف عليه أن كلاً من السعودية والكويت جمعتهما دائماً وعلى مدى الأزمنة والعصور أخوّة راسخة وعلاقات وثيقة أثتبتتها المواقف والأزمات وقصص حكاها معرض#الفهد_روح_القيادة للزوار، واختصر عقوداً طويلة من العلاقات والترابط بين الجانبين؛ فكانت لحظات ومشاهدات استذكار لتاريخ زاخر بعطاء وإنجازات وتضحيات تعكس وفاءً ووحدة وعلاقة متينة.
واستعرض جناح "فهد والدولة" بمعرض #الفهد_روح_القيادة، ما تَبَنّته ونفّذته المملكة في عهد "الفهد" من مشاريع لتطوير القطاع العسكري وما شهده من قفزات هائلة على كل الأصعدة، عاش تفاصيلها زوار المعرض داخل الجناح.
واجتذب جناح البر والمقناص، الزوار عبر صور تجمع الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بإخوانه وأبنائه في الصحراء؛ حيث كان محباً للصيد والتجول في صحراء المملكة؛ خاصة خلال أوقات الربيع.
، وكيل الديوان الأميري بالكويت عن "معرض الفهد": مشاهد مؤثرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الديوان الأميري بالكويت عن "معرض الفهد": مشاهد مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.