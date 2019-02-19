، قوات أمن الطرق تُطلق حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا".. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الجهود المستمرة لرفـع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي

‏‫في إطـار جهـود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفـع مستوى السلامة المـروريـة ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية، وجّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد قرار الحربي، بإطلاق الحملة التوعوية الموسعة من قِبَل القوات الخاصة لأمن الطرق في كل المناطق، تحت مسمى "أمنكم وسلامتكم هدفنا" بإشراف من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء/ زايد بن عبدالرحمن الطويان.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية والمقرر بدؤها اعتباراً من 15/ 6/ 1440هـ.