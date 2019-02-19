، إذا كنت من سكان هاتين المنطقتين .. لا تغسل سيارتك اليوم ،

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نصح موقع "طقس العرب" سكان منطقتَي الرياض والشرقية، وخاصة الأحساء، بعدم غسل سياراتهم اليوم، بسبب انتشار الغبار خلال الساعات المقبلة.
ونشر حساب "طقس العرب" على "تويتر" تغريدة، اليوم الثلاثاء، قال فيها: "لا تغسل سيارتك اليوم .. إن كنت من سُكان منطقة الرياض أو المنطقة الشرقية، وخاصة الأحساء، .. الغبار موجود وبقوة الساعات المقبلة".
يُذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً جاء فيه، إن منطقة الرياض ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، تشمل: الرياض والخرج والزلفي والدوادمي والأفلاج وعفيف والقويعية ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، في حالة بدأت التاسعة صباحاً وتستمر حتى منتصف الليل.
إذا كنت من سكان هاتين المنطقتين .. لا تغسل سيارتك اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
نصح موقع "طقس العرب" سكان منطقتَي الرياض والشرقية، وخاصة الأحساء، بعدم غسل سياراتهم اليوم، بسبب انتشار الغبار خلال الساعات المقبلة.
ونشر حساب "طقس العرب" على "تويتر" تغريدة، اليوم الثلاثاء، قال فيها: "لا تغسل سيارتك اليوم .. إن كنت من سُكان منطقة الرياض أو المنطقة الشرقية، وخاصة الأحساء، .. الغبار موجود وبقوة الساعات المقبلة".
يُذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً جاء فيه، إن منطقة الرياض ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، تشمل: الرياض والخرج والزلفي والدوادمي والأفلاج وعفيف والقويعية ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، في حالة بدأت التاسعة صباحاً وتستمر حتى منتصف الليل.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
10:57 AM
"طقس العرب": الغبار موجود وبقوة خلال الساعات المقبلة
نصح موقع "طقس العرب" سكان منطقتَي الرياض والشرقية، وخاصة الأحساء، بعدم غسل سياراتهم اليوم، بسبب انتشار الغبار خلال الساعات المقبلة.
ونشر حساب "طقس العرب" على "تويتر" تغريدة، اليوم الثلاثاء، قال فيها: "لا تغسل سيارتك اليوم .. إن كنت من سُكان منطقة الرياض أو المنطقة الشرقية، وخاصة الأحساء، .. الغبار موجود وبقوة الساعات المقبلة".
يُذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً جاء فيه، إن منطقة الرياض ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، تشمل: الرياض والخرج والزلفي والدوادمي والأفلاج وعفيف والقويعية ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، في حالة بدأت التاسعة صباحاً وتستمر حتى منتصف الليل.
، إذا كنت من سكان هاتين المنطقتين .. لا تغسل سيارتك اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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