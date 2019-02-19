، شاهد لأول مرة .. "عاصفة تبوك الثلجية" قبل 27 عاماً .. حادثة هلاك ووثيقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العمراني" راوياً القصة لـ "الخليج 365": تمدّدت 7 أيام على 100 كلم وبارتفاع 30 سم

في يوم السبت 19 جُمادى الأولى عام 1413 هـ، الموافق 14 نوفمبر 1992 م، استيقظ أهالي تبوك على عاصفة ثلجية ضربت المنطقة، وصل فيها ارتفاع الثلج إلى نحو 30 سم في بعض الأماكن، ولم ترصد عدسة الكاميرات عاصفة ثلجية بهذا الحجم على مدى السنوات الماضية، وخصّ الباحث التاريخي عبدالله العمراني؛ "الخليج 365"، بفيديو نادر لم يُنشر من قبل للعاصفة التي اجتاحت المنطقة في تلك السنة، ووثّق في تصريحه أقدم وثيقة منشورة عن تساقط الثلوج في المنطقة، كما روى "العمراني"؛ حادثة العاصفة الثلجية التي استمرت على مركز علقان بتبوك مدة 7 أيام هلكت فيها الماشية وتضرّرت المنازل، وقامت الحكومة بمساعدة وتعويض المتضررين في حينها.

ثلوج 1413 هـ

وأوضح "العمراني": "في عام 1413 هـ، تساقطت الثلوج على امتداد 100 كلم من طريق تبوك ـ حقل؛ حيث بدأ تساقط الثلج بعد مركز العيينة بـ 4 كلم، والعيينة تبعد عن تبوك 70 كلم الى ما قبل محافظة حقل بـ 30 كلم، وتحديداً في وادي الأسمر؛ حيث اكتست هذه المنطقة بالثلوج مروراً بالزيتة وقرية شريف معطية والشرف، وتساقط الثلج على حالة عمار وذات الحاج، حتى إن المسافر يرى الثلج على الطريق في حادثة نادرة؛ ما دفع المسافرين إلى الوقوف على جنبات الطريق لمشاهدة الثلوج النادرة وسط فرحهم بهذه الأجواء الغريبة عليهم، وعند مغادرتهم قاموا بحمل الثلوج بالسيارة تعبيراً عن فرحتهم ودهشتهم بهذه الحالة المناخية النادرة.

أقدم وثيقة

وأضاف: "أقدم وثيقة توثّق لنا تساقط الثلوج على مراكز تبوك تعود لعام 1943 م ـقبل الحرب العالمية الثانية- حيث نشرت صحيفة "أم القرى" خبراً مفاده، أن أمير مركز علقان وأمير مركز أبي الحنشان أبرقا للمقام السامي يخبرانه بتساقط الثلوج على المنطقة وبلغ ارتفاع الثلج -بحسب الوثيقةـ نحو متر".

قصة ثلوج الـ 7 أيام

وقال الباحث التاريخي راوياً قصة ثلوج الـ 7 أيام: "تعرّضت قرية علقان لأمطار غزيرة وعاصفة ثلجية لم يرَ لها مثيلاً، استمرت 7 أيام بلياليها، وذلك في السابع من رمضان من عام 1384 هـ، وتراكمت على أثرها الثلوج وغطت كل شيء، وتسبّبت السيول والثلوج وما صاحبهما من برد قارس في ضياع وتلف الممتلكات الشخصية وهلاك المئات من الماشية، وقامت حكومتنا الرشيدة بمساعدة وتعويض أهالي علقان عمّا لحق بهم من أضرار.

توثيق تاريخ الثلوج

وتابع "العمراني": "تاريخياً تحظى علقان والظهر وجبل اللوز بشكل سنوي بتساقط الثلوج وتختلف كثافته من سنة لأخرى بينما حوادث: 1362 هـ، و1384 هـ، و1413 هـ، تعد ظاهرة مناخية نادرة الحدوث وصاحبت هذه الثلوج أمطار غزيرة في مدينة تبوك نفسها أيضاً؛ حيث وثّق "العمراني"؛ فيديو نادراً يظهر جانباً من تبوك مطلع التسعينيات الميلادية ويُنشر حصرياً عبر صحيفة "الخليج 365".