خدمة جديدة لـ أهالي السجناء.. حجز الزيارة إلكترونيًا وفق هذه الشروط.. إليكَ طريقة التسجيل

كشف المتحدث باسم المديرية العامة للسجون، العميد أيوب بن نحيت، عن إطلاق خدمة نوعية لأهالي السجناء تتمثل في حجز الزيارة بشكل إلكتروني، من أجل التسهيل عليهم.

وقال “ابن نحيت” -بحسب “عكاظ”-: “إن خدمة (حجز موعد لزيارة سجين) هي من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المديرية عبر منصة (أبشر) لتسهيل إجراءات المستفيدين الراغبين في زيارة نزيل قريب لهم”.

وأضاف: “يشترط في هذه الخدمة أن يكون الزائر للنزيل قريبًا من الدرجة الأولى حتى يستفيد من هذه الخدمة، وتتيح أيضًا للمستفيدين تحديد التاريخ والوقت الذي يرغب فيه بزيارة النزيل”.

وبشأن طريقة التسجيل، أوضح “ابن نحيت” أن المستفيد يدخل إلى حسابه عبر منصة “أبشر” ويختار أيقونة المديرية العامة للسجون ويكمل إجراءات الطلب، مؤكدًا أنها متاحة للرجال والنساء وللسعوديين وغيرهم.