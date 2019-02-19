سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يشيد بنجاح زيارة ولي العهد

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، بنجاح الزيارة الميمونة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع إلى باكستان.

وأوضح المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الإثنين، أنه تلقى العديد من الاتصالات من كبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية والشخصيات السياسية والعلماء لتقديم التهنئة بنجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد إلى باكستان.

وقال: «إن الباكستانيين يشعرون بأن زيارة سمو ولي العهد زادت من الثقل السياسي والاقتصادي لباكستان وستكون لها نتائج إيجابية على باكستان وشعبها على المدى البعيد، ويرون أنها ستفتح آفاقًا جديدة من التعاون التاريخي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وستسهم في دعم الأمن والسلم الإقليميين».

وأضاف أن القيادة الباكستانية أثنت على الدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده في دعم الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي والاهتمام بالقضايا الإسلامية، وما تقدمه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وخدمات لملايين الحجاج الذين يزورون الحرمين الشريفين كل عام.

وأكد أن استقبال ولي العهد في القصر الرئاسي ومنحه أعلى وسام مدني باكستاني من قبل فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان يدل على الاحترام والتقدير الذي يحظى به ولي العهد لدى باكستان وقيادتها.

ونوه بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، مؤكداً أنها ستسهم في زيادة الاستثمارات البينية وحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، غادر العاصمة إسلام أباد، مساء أمس الإثنين، عقب زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة خان العسكرية، رئيسُ وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق الأول قمر جاويد باجوا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.